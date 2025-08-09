Alerta sanitaria por exceso de zinc en este suplemento alimenticio

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar una concentración excesiva de zinc en el suplemento alimenticio N-PRO Regenintest, lo que puede causar reacciones adversas de diversa gravedad en quienes lo consuman.

La notificación fue comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras un aviso de las autoridades sanitarias de Cataluña. El producto afectado corresponde al lote 020725, con fecha de consumo preferente 31 de julio de 2027, en formato bote de plástico de 167 gramos y condiciones de conservación a temperatura ambiente.

La distribución inicial del suplemento se ha realizado en 15 comunidades autónomas, incluyendo Andalucía, Madrid, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Euskadi, y otras, aunque no se descarta que haya llegado a otras zonas por redistribución.

La AESAN ha informado a las autoridades competentes de todas las comunidades autónomas para que verifiquen y procedan a la retirada inmediata del producto afectado de los canales de comercialización.

Se recomienda no consumir este suplemento si se dispone del lote afectado y, en caso de haberlo hecho, consultar con un profesional sanitario si se presentan síntomas relacionados con un exceso de zinc, como náuseas, vómitos, dolor abdominal, o alteraciones del sistema inmune.

La seguridad alimentaria vuelve a ser protagonista, subrayando la importancia de los controles en productos comercializados como suplementos, cuya regulación y vigilancia resultan claves para la salud pública.