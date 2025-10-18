Alerta sanitaria por Listeria y E. coli en un queso de cabra distribuido por Castilla y León

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un lote de queso de cabra de la marca Suerte Ampanera. La notificación fue trasladada por las autoridades de la Comunidad de Madrid y procede del autocontrol de la propia empresa.

La alerta afecta al producto Queso de Cabra Moho Blanco distribuido inicialmente en varias comunidades, incluyendo Castilla y León.

Detalles del producto afectado y distribución

Los datos específicos del lote de queso implicado en esta alerta son:

Nombre del producto: Queso de Cabra Moho Blanco.

Marca: Suerte Ampanera.

Número de lote: 2509262.

Fecha de caducidad: 10/12/2025.

Peso de unidad: 450 gramos (refrigerado).

Según la información inicial, la distribución se ha realizado a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid, si bien se advierte que podría haber existido redistribución a otras regiones.

Recomendaciones a la población y mujeres embarazadas

La AESAN ha comunicado la incidencia a todas las autoridades competentes a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para verificar la retirada inmediata de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda encarecidamente a las personas que tengan el producto con el lote y fecha de caducidad señalados en su domicilio que se abstengan de consumirlo.

Además, se realizan las siguientes recomendaciones: