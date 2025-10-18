Alerta sanitaria por Listeria y E. coli en un queso de cabra distribuido por Castilla y León
La AESAN ha comunicado la incidencia a todas las autoridades competentes a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI)
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un lote de queso de cabra de la marca Suerte Ampanera. La notificación fue trasladada por las autoridades de la Comunidad de Madrid y procede del autocontrol de la propia empresa.
La alerta afecta al producto Queso de Cabra Moho Blanco distribuido inicialmente en varias comunidades, incluyendo Castilla y León.
Detalles del producto afectado y distribución
Los datos específicos del lote de queso implicado en esta alerta son:
- Nombre del producto: Queso de Cabra Moho Blanco.
- Marca: Suerte Ampanera.
- Número de lote: 2509262.
- Fecha de caducidad: 10/12/2025.
- Peso de unidad: 450 gramos (refrigerado).
Según la información inicial, la distribución se ha realizado a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid, si bien se advierte que podría haber existido redistribución a otras regiones.
Recomendaciones a la población y mujeres embarazadas
La AESAN ha comunicado la incidencia a todas las autoridades competentes a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para verificar la retirada inmediata de los productos afectados de los canales de comercialización.
Se recomienda encarecidamente a las personas que tengan el producto con el lote y fecha de caducidad señalados en su domicilio que se abstengan de consumirlo.
Además, se realizan las siguientes recomendaciones:
- Sintomatología: En caso de haber consumido el producto y presentar síntomas compatibles con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se debe acudir a un centro de salud.
- Embarazo: Las mujeres gestantes deben extremar la precaución y se les recomienda consultar las recomendaciones específicas de consumo de la AESAN sobre alimentos a evitar por el riesgo asociado a Listeria monocytogenes.
- Higiene: Se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos que pudieran estar en contacto con el queso contaminado.
También te puede interesar
Lo último