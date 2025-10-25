Alerta sanitaria por la presencia de alcaloides tropánicos en varias marcas de maíz para palomitas
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria por la presencia de alcaloides tropánicos en distintos lotes de maíz para palomitas comercializados bajo las marcas The Italian Food Shop, Veggy Duck y Easy Vibes.
Según la información trasladada por las autoridades sanitarias de Italia a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), los productos afectados se han distribuido en España, por lo que la AESAN ha notificado la incidencia a las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el fin de proceder a su retirada del mercado.
Productos implicados
The Italian Food Shop – Producto: Popping corn
Lote: 171/25
Fecha de consumo preferente: 31.12.2026
Veggy Duck – Producto: Popcorn
Lotes: 162/25 (31.12.2026) y 190/25 (31.01.2027)
Easy Vibes – Producto: Popping corn
Lotes: 155/25, 162/25 y 171/25 (31.12.2026)
Lotes: 183/25 y 190/25 (31.01.2027)
Recomendaciones al consumidor
La AESAN aconseja a las personas que dispongan de alguno de estos productos en sus domicilios que no los consuman y los devuelvan al punto de compra.
Los alcaloides tropánicos son compuestos naturales presentes en algunas plantas, como la belladona o el estramonio, que pueden contaminar accidentalmente cereales y otros productos vegetales. Su ingesta puede provocar alteraciones del sistema nervioso, visión borrosa, taquicardia o sequedad en la boca, entre otros síntomas.
