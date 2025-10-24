Alerta sanitaria por la presencia de gluten no declarado en bulgur ecológico de esta marca

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha emitido una alerta alimentaria tras detectar la presencia de gluten no declarado en el etiquetado de un lote de bulgur integral ecológico de la marca La Finestra Sul Cielo.

El producto afectado se comercializa en bolsas de plástico, con número de lote 50270 y fecha de caducidad 03/12/2026.

Según ha informado la AESAN, el producto fue distribuido inicialmente en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que haya llegado a otras comunidades autónomas.

La notificación se ha realizado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el fin de que las autoridades competentes verifiquen la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten que no consuman este producto si lo tienen en sus hogares. Para el resto de consumidores, el consumo no representa riesgo alguno.