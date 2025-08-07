Alerta sanitaria por presencia de Salmonella en varios lotes de fuet distribuidos en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta tras detectar la presencia de Salmonella en varios lotes de fuet, según ha comunicado el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). La notificación fue trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña, y la propia empresa implicada informó del incidente a las autoridades competentes.

Los productos afectados son:

Fuet Extra sans colorants (Can Duran), lote 252534428, caducidad 5/9/2025, 170g.

Fuet Qualité Extra (Origin du Goût), lote 252534427, caducidad 13/9/2025, 155g.

Fuet Extra La Tabla (La Tabla), lotes 252534427 (29/8/2025) y 252534428 (16/8/2025), 175g.

Fuet Extra Exentis (Can Duran), lote 252534428, caducidad 5/9/2025, 170g.

Todos los productos se comercializan a temperatura ambiente y presentan distintos tipos de envasado. Han sido distribuidos inicialmente en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, además de Francia, Portugal y Andorra.

La AESAN ha informado a las autoridades regionales para garantizar la retirada de los productos del mercado y recomienda a los consumidores que no los consuman. En caso de haberlos ingerido y presentar síntomas como diarrea, fiebre o vómitos, se aconseja acudir a un centro de salud.