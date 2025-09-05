Alertan del fracaso del sistema educativo español ante la inclusión de alumnado con discapacidad

Plaza de aparcamiento para personas con discapacidad en la entrada de un colegio - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado que el inicio del curso escolar 2025-2026 vuelve a evidenciar el fracaso del sistema educativo español en términos de inclusión de estudiantes con discapacidad.

Según el CERMI, la escolarización inclusiva se encuentra muy lejos de cumplir con el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al que España sigue incumpliendo de manera generalizada. La organización critica que el Gobierno no ha avanzado en la aprobación del Plan de Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad hasta 2030, herramienta contemplada en la última reforma educativa de 2020, acumulando ya cinco años de retraso.

La situación para el alumnado con discapacidad se mantiene persistente: falta de medios humanos y materiales, escasez de apoyos individualizados, formación insuficiente del profesorado en atención a la diversidad, carencias de accesibilidad, problemas curriculares, restricciones en ayudas y becas, y un incremento del acoso escolar.

Ante estas deficiencias, el CERMI exige al Gobierno la puesta en marcha del Plan de Inclusión Educativa como instrumento clave para superar la paralización del sistema educativo y garantizar que todos los estudiantes puedan acceder a una educación realmente inclusiva, equitativa y adaptada a sus necesidades.