Alertan sobre el riesgo “muy alto o extremo” de incendios hasta el lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido este viernes de que el peligro de incendios forestales seguirá en niveles “muy altos o extremos” en la mayor parte de España al menos hasta el próximo lunes. La persistente ola de calor, activa desde comienzos de mes, mantiene temperaturas sofocantes y condiciones propicias para la rápida propagación de las llamas.

En un mensaje publicado en la red social X, el organismo ha alertado de que la amenaza se mantendrá sin apenas cambios durante todo el fin de semana, con especial preocupación en áreas del interior y del sur peninsular, así como en zonas del noroeste afectadas ya por grandes incendios.

El calor intenso, unido a la bajísima humedad y a posibles rachas de viento, configura un escenario de máximo riesgo que obliga a extremar las precauciones. Las autoridades recomiendan evitar cualquier actividad que pueda originar chispas o llamas, y recuerdan que la mayor parte de los incendios en España tienen origen humano, ya sea por negligencias o de forma intencionada.

Con el país al límite de sus recursos de extinción, la AEMET insiste: “Este es un momento crítico. Prevenir es la mejor defensa contra el fuego”.