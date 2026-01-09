La AN pregunta a la Fiscalía si investigar la querella de Hazte Oír contra Zapatero por presunta colaboración con Maduro

La Audiencia Nacional (AN) ha consultado a la Fiscalía si considera que el tribunal es competente para investigar la querella que presentó la asociación Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta "colaboración con la estructura criminal" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Antonio Piña acuerda abrir diligencias previas y emplaza al Ministerio Fiscal a que "emita informe sobre la competencia" de la Audiencia Nacional "para la instrucción".

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 señala que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Pero "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos", precisa el juez, "es procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".

Hazte Oír apuntó en su querella a la supuesta comisión de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, indicando que la AN sería competente para conocer estos hechos en tanto Zapatero, como ciudadano español, habría perpetrado los mismos "en el extranjero".

La asociación pidió al tribunal como medidas cautelarísimas que retire al expresidente socialista su pasaporte, le prohíba salir de España y que le obligue a comparecer ante el juzgado cada siete días.

Además, reclamó la declaración como investigado del expresidente y que se llame como testigos al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

La asociación considera que "lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí": "Si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final".

A su juicio, la actuación de Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Maduro".

"Esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad, elementos que ahora deben ser investigados en sede judicial para depurar, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes", sostiene Hazte Oír.