Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria para seguir con su "recuperación"

El que fuera teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981, ha recibido este viernes el alta hospitalaria para continuar con su "recuperación" en el "entorno familiar", según ha informado el despacho A. Cañizares Abogados, que representa a la familia.

"Tras el desmentido inicial, nos complace informar de que Antonio Tejero Molina se encuentra en situación de estabilidad clínica y ha recibido el alta hospitalaria, continuando su recuperación en el entorno familiar", detalla el despacho en un comunicado.

Fuentes conocedoras de su situación explicaron este jueves a Europa Press que Tejero permanecía ingresado en un centro hospitalario valenciano, "rodeado de toda su familia", con "un poco de fiebre" y "consciente y sereno". Este viernes, ha recibido el alta.

Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), Tejero era en 1981 teniente coronel de la Guardia Civil, cuerpo al que ingresó en 1951 y de donde fue expulsado tras protagonizar el golpe de Estado del 23-F. Fue condenado por rebelión militar a 30 años de cárcel, aunque finalmente cumplió solo la mitad de la pena y fue puesto en libertad en 1996.

Además de ser el rostro del golpe fallido, es conocido por su frase "¡Quieto todo el mundo!", con la que interrumpió la votación que estaba teniendo lugar en ese momento en el Congreso de los Diputados, la investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, que iba a suceder al entonces dimitido Adolfo Suárez. Desde ese momento, los 350 diputados pasaron más de 17 horas secuestrados en la Cámara Baja.