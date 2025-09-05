Anuncian la actualización de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva en España tras 15 años sin cambios

El Ministerio de Sanidad apuesta por un enfoque integral que incluya educación, prevención, diversidad y bienestar para todas las edades

Preservativo condón
La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este jueves que su departamento trabaja en la actualización de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, un texto que no se revisaba desde hace 15 años. La iniciativa busca adaptarse a las necesidades actuales, poniendo el acento en educación integral para jóvenes, prevención y diagnóstico precoz de infecciones de transmisión sexual (ITS), atención a la menopausia y respeto a la diversidad sexual y de género.

Durante su visita al Centro Municipal de Salud de Coslada (Madrid), con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva, García subrayó que “la salud sexual es mucho más que la ausencia de enfermedad. Es educación, prevención, igualdad, placer y derechos en positivo”. La ministra defendió un enfoque amplio y positivo de la salud sexual, concebida como un elemento esencial del bienestar individual y colectivo, que abarca a personas de todas las edades y situaciones de convivencia.

García también destacó los avances recientes en protocolos de interrupción voluntaria del embarazo, la visibilización de la menopausia y la respuesta a las ITS, reforzando la apuesta del Ministerio por políticas basadas en derechos y bienestar social.

