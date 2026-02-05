Aprobado el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa por 4.800 millones de euros

Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, ha aprobado este miércoles, 4 de febrero, el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa por valor de 4.800 millones de euros.

Además, también se han firmado un total de 156 acuerdos marco valorados en 5.220,7 millones de euros. Según ha indicado el propio MInisterio de Defensa: "Los datos abiertos del PACDEF-2026 engloban 7.868 propuestas de contrato con un valor estimado total de 4.881,4 millones de euros y, adicionalmente, 156 acuerdos marco con un valor estimado de 5.220,7 millones de euros".

Cabe destacar que en este plan han participado 350 organismos del departamento, lo que "pone de manifiesto su grado de complejidad y ambición, así como su satisfactorio grado de implantación en la organización".

Por último, según ha recogido Europapress, la propia secretaría ha indicado que con estas medidas se contribuye a los objetivos de eficiencia, eficacia y mejora de la calidad en la contratación de operadores detallando todas las acciones contractuales para acometer en el ejercicio 2026.