Arde un autobús con un equipo de fútbol en Granada
El 112 ha detallado que el autobús transportaba a un equipo de fútbol que han sido evacuados "sin ningún tipo de problema"
Un autobús que transportaba a un equipo de fútbol ha salido ardiendo este sábado, 20 de septiembre, tras averiarse en la carretera A-92, a su paso por le municipio de Albolote (Granada), sentido Jaén, aunque no se ha registrado heridos por este suceso, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.
El incendio ha tenido lugar en el kilómetro 240 de la A-92 sobre las 15,00 horas de la tarde, cuando el teléfono 112 recibió varios avisos por parte de testigos que alertaban de la presencia de un autobús averiado en mitad de esta vía. Debido a una incidencia, se ha producido un incendio por el que los pasajeros han tenido que abandonar el vehículo.
Todos ellos han sido todos transportados en otro vehículo y han podido seguir su camino. Para esta incidente, la sala coordinadora ha desplazado a dispositivos de Guardia Civil de Tráfico, bomberos y servicio de mantenimiento de la vía.
Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha indicado en su página oficial, consultada por esta agencia, que uno de los carriles de la carretera A-92 había sido cortado al tráfico sobre las 16,33 horas, debido a la presencia del autobús que obstaculizaba el tránsito del resto de vehículos.
También te puede interesar
Lo último