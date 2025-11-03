Arranca la campaña de vialidad invernal 2025-2026: el Gobierno moviliza 1.486 quitanieves y 3.600 profesionales

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, ha puesto en marcha la nueva Campaña de Vialidad Invernal 2025-2026. El dispositivo, activo entre noviembre de 2025 y abril de 2026, cuenta con un presupuesto de 70,6 millones de euros para garantizar la seguridad y fluidez en los 26.525 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) durante la época de nevadas y hielo.

Para esta campaña se han movilizado aproximadamente 3.600 profesionales entre personal del Ministerio y empresas de conservación de carreteras. En cuanto a maquinaria, se dispone de 1.486 máquinas quitanieves, de las cuales 1.455 son de empuje y 31 son dinámicas o turbinas, estas últimas diseñadas para hacer frente a grandes acumulaciones en puertos de montaña.

El Ministerio cuenta además con 254.101 toneladas de fundentes (principalmente sal), distribuidas en 332 depósitos y 606 silos, y 415 depósitos con capacidad para más de 20 millones de litros de salmuera. El dispositivo logístico incluye también 37 aparcamientos de emergencia con capacidad total para 11.670 vehículos pesados.

Dentro de las operaciones de vialidad invernal, se prevé efectuar tratamientos preventivos y curativos ante bajas temperaturas y nevadas. Los objetivos principales son la prevención de formación de placas de hielo, la información anticipada de incidencias a los usuarios y la retirada de nieve para minimizar perturbaciones en el tráfico.

El dispositivo funciona las 24 horas al día, con seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas en coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, se mantiene una estrecha colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), comunidades autónomas y ayuntamientos. Se recomienda a los usuarios consultar el estado de las carreteras antes de viajar, circular con precaución y llevar cadenas cuando sea necesario.