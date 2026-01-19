Ascienden a 40 los fallecidos en el accidente de trenes en Adamuz

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde han comenzado los trabajos de recuperación de los mismos. A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes en el término municipal cordobés de Adamuz registrado en la tarde de este domingo alcanza a las 18.45 horas de este lunes las 40 personas, siendo un total de 122 las personas atendidas por el siniestro, con 117 adultos y cinco niños. En este momento, hay 41 personas ingresadas --37 adultos y cuatro niños--.

En concreto, según los datos de la Junta de Andalucía, de los 37 adultos ingresados, un total de 12 están en UCI, con cinco en el Hospital Reina Sofía de Córdoba; tres en el Quirónsalud Córdoba; dos en Cruz Roja, y otros dos en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

Además, 25 están en planta, con ocho en el Hospital Reina Sofía de Córdoba; dos en el de Cruz Roja; seis en Quirónsalud de Córdoba; seis en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba; dos en el Alto Guadalquivir, y uno trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva desde el Reina Sofía de Córdoba.

Respecto a los niños ingresados, son cuatro y todos están en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, con uno en UCI y tres en planta.

Información a familiares

Al respecto, la Junta ha habilitado un punto de información a familiares de los afectados en el Centro Cívico Poniente Sur, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba. Hasta este lugar se ha fletado un autobús para trasladar a familiares de afectados desde el Centro de Mayores de Adamuz, y en él se encuentran efectivos de Cruz Roja, de los servicios sanitarios del 061, de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (Giped).

La Junta mantiene también los Puntos de Atención a Familiares en la Estación de Huelva y se suma otro en la Estación María Zambrano de Málaga, con personal de Protección Civil, Cruz Roja, Psicólogos y trabajadores sociales. También se mantiene punto de información en la Estación de Atocha en Madrid.

Por otra parte, se ha facilitado un teléfono de información sobre hospitalizados para los residentes de fuera de Andalucía, el 953001149. Las personas que se encuentren en la comunidad autónoma y necesiten este tipo de información deben llamar al 061.

Los hechos

A las 19.50 horas de este domingo se empezaron a recibir las primeras llamadas de alerta en el teléfono 112, en las que se informaba del descarrilamiento y vuelco de un tren y de la posterior colisión con otro convoy con personas heridas y atrapadas.

Desde el 112 se puso en marcha toda la respuesta en emergencias y poco después se activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21.50 horas de este domingo, y que aún permanece activa.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha puesto a disposición de las familias el teléfono 900 101 020 y unidades de atención en las estaciones de Atocha en Madrid, Córdoba y Huelva. Iryo, por su parte, tiene habilitado el teléfono 900 001 402.

El Servicio Andaluz de Salud desplegó ayer domingo un amplio dispositivo sanitario compuesto por cuatro Dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencias (DCCU), seis UVI móviles del 061, dos UVI de Transporte de Críticos, dos Vehículos de Apoyo Logístico, tres ambulancias convencionales, cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de transporte programado, además del equipo médico de Adamuz, que fue el primero en llegar y atender a los heridos.

Poco a poco se fue incrementado y modulando la respuesta para valorar, estabilizar y trasladar a los afectados, un trabajo que se llevó a cabo desde el Puesto Médico Avanzado desplegado en el edificio técnico de Adif.

Además del Hospital de Andújar, se prealertó también al Virgen del Rocío de Sevilla, por si fuera necesario derivar pacientes. El Hospital Reina Sofía de Córdoba activó su protocolo de grandes catástrofes.

El operativo de emergencia de la Junta de Andalucía activó también a Cruz Roja y al Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) del Colegio Oficial de Psicólogos, con quien la EMA tiene un convenio de colaboración. También está desplegado el Grupo de Emergencias de Andalucía (Grea) y a EMA Infoca para apoyo logístico.

Por su parte, también desde ayer domingo permanece trabajando en el lugar el Plan de Actuación Territorial Médico Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de Córdoba, con 16 forenses, cuatro psicólogos, dos trabajadores sociales y personal técnico y administrativo. Además, están también preparados para intervenir, por si fuera necesario, equipos de Sevilla y Granada. Todos los cuerpos están siendo trasladados al Instituto de Medicina Legal de Córdoba.