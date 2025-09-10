Asesinado a tiros el famoso comentarista Charlie Kirk durante un evento en la Universidad del Valle de Utah

El conocido comentarista y activista conservador estadounidense Charlie Kirk ha fallecido este miércoles a la edad de 41 años tras ser tiroteado en el cuello. El incidente ocurrió mientras participaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por el expresidente Donald Trump a través de un emotivo mensaje en su red social, Truth Social. "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie", expresó Trump, quien también lamentó profundamente su pérdida. "Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora no está con nosotros".

La Universidad, donde tuvo lugar el tiroteo, ha comunicado a través de su cuenta en la red social X que un sospechoso ha sido detenido. No obstante, las autoridades no han confirmado si el detenido es el autor material del disparo.

Tras el incidente, la institución educativa cerró sus instalaciones y canceló las clases. En un comunicado oficial, la universidad solicitó a todas las personas en el campus que se resguardaran en un lugar seguro y esperaran a ser escoltadas por la Policía. "La Policía está recorriendo los edificios para escoltar a las personas fuera del campus. Las carreteras que llevan al campus están cerradas", señaló el comunicado. La investigación sobre el trágico suceso está en curso.