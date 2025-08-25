La asociación Nofumadores.org exige la prohibición total de los vapeadores desechables en España

La asociación Nofumadores.org ha solicitado al Gobierno de España la prohibición "absoluta" de la venta de vapeadores desechables en todo el país. La organización también ha pedido un plan para eliminar por completo el sector del vapeo, argumentando que estos dispositivos actúan como una puerta de entrada al tabaquismo para los menores.

La asociación propone que, si la prohibición no se lleva a cabo de forma inmediata, la venta de estos productos se restrinja exclusivamente a los estancos, como una medida temporal antes de su prohibición definitiva. Según la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández, estudios recientes de 2024 y 2025 confirman que el vapeo "engancha" a los menores a la nicotina.

Riesgos para la salud y la captación de menores

Nofumadores.org afirma que los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina (DSLN), conocidos comercialmente como vapeadores, han proliferado a través de las redes sociales y un marketing dirigido a preadolescentes. La asociación señala que la edad de inicio en estos dispositivos se sitúa alrededor de los 12 años, lo que los convierte en la principal vía para que los menores comiencen a fumar.

La organización respalda su petición con estudios científicos. Un metaestudio de la Universidad de York y la London School of Hygiene & Tropical Medicine concluye que los menores que vapean tienen casi tres veces más probabilidades de fumar cigarrillos convencionales. Además, otro estudio de la Ohio State University indica que los consumidores duales (que alternan vapeo y tabaco) tienen hasta 40 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que quienes no fuman, y cerca de cuatro veces más que los fumadores exclusivos.

La asociación también advierte sobre los riesgos del vapeo exclusivo, que se asocia a un 129% más de posibilidades de desarrollar EPOC, el doble de riesgo cardiovascular y un aumento de la presión arterial.

La polémica con Hacienda

A pesar de que el Ministerio de Sanidad trabaja en un borrador de la nueva ley antitabaco que contempla la eliminación de los vapeadores desechables, Nofumadores.org expresa su "profunda preocupación" por la posible interferencia del Ministerio de Hacienda.

La asociación denuncia que Hacienda ya ha bloqueado políticas de salud pública en el pasado, como la exclusión del empaquetado neutro en el Plan Integral de Tabaquismo. También critica la falta de transparencia en los contactos entre Hacienda y la industria tabacalera, lo que, según ellos, incumple la normativa de la OMS que exige a los gobiernos proteger las políticas de salud pública de los intereses comerciales.

Nofumadores.org señala que el Ministerio de Hacienda parece tener una "adicción" a los ingresos del tabaco, que en 2023 alcanzaron la cifra récord de 8.965 millones de euros. No obstante, la asociación recuerda que por cada euro recaudado, la sociedad española gasta cuatro en tratar las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, lo que convierte esta dependencia fiscal en un "negocio ruinoso" para la salud pública.