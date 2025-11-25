Asociaciones de fiscales y jueces instan a Peramato a "recuperar la imagen" de Fiscalía

La fiscal de Sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, durante la presentación de la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales, en la sede del Min - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El nombramiento de Teresa Peramato como futura fiscal general del Estado ha abierto un nuevo escenario en el Ministerio Público tras la salida de Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Tribunal Supremo. El Gobierno ha escogido a Peramato, una profesional con larga experiencia en la lucha contra la violencia de género y más de tres décadas de trayectoria, para liderar una etapa marcada por la necesidad de reconstruir la credibilidad institucional.

Diversas asociaciones judiciales y fiscales han reaccionado al anuncio subrayando la urgencia de recuperar la imagen de imparcialidad de la Fiscalía. Desde la Asociación de Fiscales destacan que el relevo era “ineludible” y han insistido en que la prioridad debe ser restaurar la confianza ciudadana en la institución. También la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales considera clave reforzar la independencia del Ministerio Público, aunque advierte del desafío que supone desvincularlo de la percepción de influencia política.

En contraste, la Unión Progresista de Fiscales ha celebrado la designación, destacando la solvencia técnica y la sólida reputación profesional de Peramato. La asociación ha puesto en valor su compromiso con la defensa de las víctimas, especialmente en materia de violencia de género, y su profundo conocimiento del funcionamiento interno de la Fiscalía.

Desde el ámbito judicial, distintas organizaciones han insistido en que la nueva fiscal deberá contribuir a cerrar una etapa convulsa, reparar el daño institucional y devolver estabilidad a una pieza clave del Estado de Derecho.