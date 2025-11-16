La atención temprana y el apoyo familiar son claves para la inserción laboral de personas con discapacidad

La inserción sociolaboral de las personas con discapacidad no puede ser un proceso tardío, sino que debe gestarse desde la infancia. Esta es la principal conclusión de cerca de 200 profesionales de la discapacidad reunidos en las jornadas del programa 'Plan Familia' de la Fundación Adecco, quienes destacaron la atención temprana y el apoyo familiar como factores determinantes para el éxito de la inclusión.

Los expertos, que incluyen psicólogos, fisioterapeutas, logopedas y pedagogos, sostienen que la inclusión laboral no debe iniciarse en etapas prelaborales. Argumentan que la atención temprana es fundamental para el desarrollo de habilidades, competencias y actitudes que resultan mucho más difíciles de adquirir en etapas posteriores. En su opinión, invertir en una inclusión temprana es invertir directamente en la autonomía de la persona y en sus oportunidades futuras.

De manera paralela, los especialistas subrayaron el papel insustituible de la familia como primer entorno de socialización y aprendizaje de valores. Su implicación es crucial para fomentar la motivación y la autonomía. Por ello, se considera necesario promover una actitud familiar basada en el estímulo y el acompañamiento, evitando la sobreprotección, que puede limitar el desarrollo personal y profesional de la persona con discapacidad.

Los profesionales también enfatizaron que la persona con discapacidad debe ser el protagonista activo de su proceso de inclusión. La motivación, el esfuerzo y el propósito personal son elementos cruciales en este desarrollo. "Todas las personas poseen potencial, que puede transformarse en talento cuando se combina con oportunidades y compromiso", aseguraron los expertos.

Sin embargo, para que la inclusión sea una realidad, es indispensable que existan oportunidades reales y equitativas. "Estas deben ser promovidas de manera corresponsable por la administración pública, el tejido empresarial y la sociedad en su conjunto", añadieron, instando a generar ecosistemas inclusivos que favorezcan el desarrollo del talento y la plena participación social. Los especialistas concluyeron que el empleo no debe verse como un punto de partida, sino como la consecuencia de una actuación coordinada que abarque las áreas educativa, social, sanitaria y formativa desde edades tempranas.