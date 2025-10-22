La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo y a su socio de los delitos acusados por el encargo del empresario José Moya en 2011

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil, por el encargo realizado en 2011 por el empresario José Moya.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, desestima las acusaciones relacionadas con el servicio que Villarejo y Redondo ofrecieron a Moya para ayudarle a resolver un conflicto que mantenía con la compañía inmobiliaria Martinsa-Fadesa y su presidente, Fernando Martín. El objetivo de Moya era recuperar una inversión de cien millones de euros que había inyectado en la inmobiliaria.

La Fiscalía Pedía Más de 23 Años de Cárcel

Durante el juicio, la Fiscalía mantuvo que Villarejo "aprovechó su condición policial" para llevar a cabo el encargo. El Ministerio Público solicitaba una pena de 23 años y 6 meses de cárcel para el comisario y 18 años y 9 meses para su socio, Rafael Redondo.

Por su parte, la defensa de Villarejo solicitó la absolución, argumentando que no existía "la más mínima prueba" de los delitos. El comisario calificó la acusación como una "construcción artificiosa" e insistió en que toda la actividad realizada era de carácter "puramente privado".

Finalmente, el tribunal ha absuelto a ambos acusados de los delitos de cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos a terceros (cometidos por funcionario público en el caso de Villarejo) y de falsedad en documento mercantil.