La Audiencia Nacional rechaza que los sindicatos accedan a sueldos individualizados de las plantillas

El tribunal recuerda que la normativa solo obliga a facilitar medias salariales y avala que MAZ complemente sueldos para retener personal sanitario

Fachada de la Audiencia Nacional Carlos Luján Europa Press Archivo
Fachada de la Audiencia Nacional Carlos Luján Europa Press Archivo

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que niega a los sindicatos el derecho a conocer los salarios individualizados de los trabajadores. Según el fallo, la legislación vigente únicamente exige a las empresas compartir con los representantes sindicales los valores medios de las retribuciones, sin identificar a cada empleado, en línea con el principio de protección de datos.

El pronunciamiento responde a una demanda de UGT, apoyada por CCOO, contra la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), a la que acusaban de “opacidad” salarial y de conceder complementos económicos fuera de convenio. Los sindicatos reclamaban información detallada de cada trabajador y la obligación de negociar cualquier plus retributivo.

Sin embargo, el tribunal subraya que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 28.2, obliga a registrar salarios medios —desagregados por sexo y categoría—, pero no contempla su desglose individual. “Estas normas obligan a incluir valores medios, no sueldos personales”, insiste la Audiencia, que recuerda además la necesidad de minimizar datos sensibles.

Respecto a los complementos, la Audiencia también respalda a MAZ. Aunque la Inspección de Trabajo sancionó a la mutua, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ya había revocado la multa, al considerar que los incentivos respondían a la fuga de médicos hacia el sector público. Para la Sala, estos pluses son una medida adecuada para garantizar la cobertura sanitaria, y recuerda que el Estatuto de los Trabajadores permite pactos individuales en materia salarial.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats