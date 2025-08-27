La Audiencia Nacional rechaza que los sindicatos accedan a sueldos individualizados de las plantillas

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que niega a los sindicatos el derecho a conocer los salarios individualizados de los trabajadores. Según el fallo, la legislación vigente únicamente exige a las empresas compartir con los representantes sindicales los valores medios de las retribuciones, sin identificar a cada empleado, en línea con el principio de protección de datos.

El pronunciamiento responde a una demanda de UGT, apoyada por CCOO, contra la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), a la que acusaban de “opacidad” salarial y de conceder complementos económicos fuera de convenio. Los sindicatos reclamaban información detallada de cada trabajador y la obligación de negociar cualquier plus retributivo.

Sin embargo, el tribunal subraya que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 28.2, obliga a registrar salarios medios —desagregados por sexo y categoría—, pero no contempla su desglose individual. “Estas normas obligan a incluir valores medios, no sueldos personales”, insiste la Audiencia, que recuerda además la necesidad de minimizar datos sensibles.

Respecto a los complementos, la Audiencia también respalda a MAZ. Aunque la Inspección de Trabajo sancionó a la mutua, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ya había revocado la multa, al considerar que los incentivos respondían a la fuga de médicos hacia el sector público. Para la Sala, estos pluses son una medida adecuada para garantizar la cobertura sanitaria, y recuerda que el Estatuto de los Trabajadores permite pactos individuales en materia salarial.