La Audiencia Nacional suspende cautelarmente la guía que permitía a enfermeras recetar medicamentos para infecciones de orina en mujeres

La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la efectividad de la guía que habilitaba a las enfermeras a indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos para infecciones de tracto urinario inferior no complicada en mujeres adultas.

De este modo, la Audiencia Nacional ha respaldado la solicitud de la Organización Médica Colegial (OMC) para suspender cautelarmente la efectividad de la Resolución de 9 de agosto de 2024, de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, por la que se valida esta guía, hasta que recaiga sentencia firme sobre este recurso. Este auto supone que la guía no podrá aplicarse en ningún caso hasta la resolución del contencioso administrativo.

En agosto de 2024, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud por la que se validaba la guía.

Con esta norma las enfermeras podían recetar tratamientos para las infecciones del tracto urinario (ITU), que abarcan principalmente dos tipos: cistitis, que es la infección de la vejiga o del tracto urinario inferior, y pielonefritis, que es la infección del tracto urinario superior que afecta a los riñones.

El tratamiento de la ITU no complicada, que es frecuente en mujeres adultas, se basa en el inicio temprano de medicación con antibiótico, sin necesidad de urocultivo rutinario. El objetivo es aliviar los síntomas y erradicar la infección de manera rápida y eficaz, maximizando la accesibilidad al sistema sanitario.