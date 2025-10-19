Aumentan las posibilidades de ver auroras boreales entre el 20 y el 29 de octubre en España: ¿en qué lugares?

Las auroras boreales son un fenómeno natural propio de las regiones polares y difíciles de ver en lugares como en España, es por ello por lo que se trata de uno de los espectáculos más atractivos y grandiosos que ofrece la naturaleza.

Según informa National Geographic, diversas instituciones científicas como la Agencia Espacial Española (AEE) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA) anuncian que es posible que entre el 20 y el 29 de octubre se produzcan tormentas geomagnéticas que harían que fuera posible ver en España auroras boreales.

National Geographic apunta que los sitios en los que podrían aparecer son en Galicia, la Comunidad de Navarra o algunos puntos del sur como Cádiz. También cabe la posibilidad de que se vean en Castilla y León aunque en la parte norte de la comunidad.

Los consejos para verlas es mirar al cielo durante estas fechas y sobre todo hacia el norte entre las 22:00 y las 02:00 horas.