Avance histórico: tumores de páncreas desaparecen con la combinación de tres fármacos

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han logrado, por primera vez, eliminar por completo tumores de páncreas en modelos de ratón mediante una triple combinación terapéutica, un avance que podría abrir la puerta a tratamientos en humanos para uno de los cánceres más mortales.

El estudio, liderado por Mariano Barbacid y financiado por la Fundación Cris Contra el Cáncer, se centró en el adenocarcinoma ductal de páncreas (ADP), que representa la mayoría de los tumores pancreáticos. La terapia combinó tres fármacos que atacan puntos clave del tumor:

RMC-6236: inhibidor de KRAS, la mutación que inicia el cáncer.

Afatinib: inhibidor de EGFR, proteína que promueve crecimiento celular.

SD36: degradador de STAT3, involucrado en proliferación y supervivencia tumoral.

En ratones con células tumorales humanas implantadas, la triple terapia logró regresión completa del tumor, sin recidivas durante meses, y sin toxicidades significativas. Incluso en ratones genéticamente modificados y en tumores de pacientes trasplantados, la mayoría mostró desaparición del cáncer. En comparación, el inhibidor de KRAS solo duplicó la supervivencia, pero no curó a los animales.

Barbacid señaló que llevar este tratamiento a humanos requerirá varios años, aunque el inhibidor de KRAS, conocido como daraxonrasib, podría estar aprobado a finales de 2026 o principios de 2027, mostrando ya resultados prometedores en monoterapia para tumores metastásicos.

La Fundación Cris Contra el Cáncer financió el proyecto con 3,6 millones de euros, destacando la importancia de la colaboración público-privada para avanzar en tratamientos innovadores. En España, el cáncer de páncreas afecta a más de 10.300 personas al año, con una supervivencia a cinco años de solo 8-10%.