Bomberos de toda España reciben formación en Madrid sobre rescates en accidentes de trafico y extinción de eléctricos

Bomberos de la Diputación de Valladolid en un accidente de la A 66. Foto de archivo

El Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE) de la Comunidad de Madrid ha albergado este martes una formación en rescate de accidentes de tráfico y extinción de incendios en vehículos eléctricos dirigida a agentes de Bomberos de toda España y miembros de otros servicios de emergencia y seguridad.

El objetivo de estas sesiones es el de mejorar la preparación de estos profesionales en las intervenciones en las que estén implicados coches eléctricos, así como optimizar los sistemas de protección y reducir el número de siniestros y su gravedad, ha señalado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Durante el encuentro, efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado dos demostraciones prácticas. La primera ha consistido en la extinción de un incendio en un coche eléctrico, y en la segunda se ha realizado un simulacro de un rescate en un accidente de tráfico.

Ambas actuaciones se han complementado con lecciones teóricas impartidas por expertos nacionales e internacionales, que han dado clases magistrales a los asistentes sobre las baterías eléctricas. En ellas, también se han compartido conocimientos sobre cómo intervenir en caso de incendio o siniestro en este tipo de coches.

El Cuerpo de Bomberos de la región intervino el año pasado en un total de 2.262 siniestros en carretera y en casi 850 incendios en transportes.