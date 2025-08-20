Las BRIF podrán trabajar en época de invierno y tendrán nuevas condiciones laborales

El MITECO, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha llegado a un acuerdo para que las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales, BRIF, puedan realizar labores de mantenimiento de forma preventiva en invierno, y no solamente durante la temporada de incendios, tras lo ocurrido en Salamanca y en el resto de España, en la que miles de hectáreas han ardido.

De este modo, se incrementarán las remuneraciones. tanto el salario base como las horas extraordinarias, y se establecerá un sistema de permanencia laboral fuera de la campaña de verano. De este modo, el nuevo convenio planteará nuevas jornadas, turnos, descansos y así trabajar en todo tipo de emergencias como nevadas, inundaciones o en la búsqueda de desaparecidos.

Asimismo, ambas partes firmantes del acuerdo, MITECO y Tragsa, ajustarán una Ley Básica de Bomberos Forestales, mejorando de este modo, y de manera considerable, las condiciones laborales y salariales.