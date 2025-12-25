El cambio de hora de otoño se asocia con menos problemas de salud

Un estudio de la Universidad de Bristol (Reino Unido), publicado en The BMJ, revela que la semana posterior al cambio de hora de otoño se asocia con una reducción en la demanda de servicios de salud por trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares, ansiedad, depresión y afecciones psiquiátricas en Inglaterra.

La investigación se basó en los registros médicos de 683.809 personas entre 2008 y 2019, analizando eventos de salud en atención primaria y secundaria en las semanas cercanas a los cambios de horario. Los resultados muestran disminuciones destacadas tras el cambio de otoño:

Trastornos del sueño: -8%

Afecciones psiquiátricas: -6%

Depresión: -4%

Ansiedad: -3%

Enfermedad cardiovascular aguda: -2%

Por el contrario, el estudio encontró poca evidencia de que el cambio de hora de primavera tuviera efectos a corto plazo en la salud, ni tampoco se observaron cambios significativos en trastornos alimentarios, lesiones de tráfico o autolesiones.

Los investigadores aclaran que se trata de un estudio observacional, por lo que no se pueden establecer relaciones de causa y efecto. Además, los registros reflejan únicamente los eventos por los que los pacientes buscaron atención médica, no necesariamente el momento de aparición de los síntomas.

Aun así, con 12 años de datos representativos de medicina general y hospitales, el estudio ofrece una visión más completa sobre los efectos del cambio de hora. Los autores sugieren que el sueño extra tras el cambio de otoño y la mayor exposición a la luz solar matutina podrían contribuir a la disminución de problemas de salud.

El estudio concluye que estos hallazgos aportan información valiosa al debate sobre la política de cambio de hora en Inglaterra, y recomienda que investigaciones futuras analicen los mecanismos que podrían explicar estos efectos positivos sobre la salud.