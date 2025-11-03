Carlos Mazón dimite como presidente de la Generalitat alegando que "ya no puedo más"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes su dimisión en una declaración institucional convocada de urgencia en el Palau de la Generalitat, a la que asistieron los miembros de su Consell.

Mazón justificó su renuncia con una fuerte carga personal y política, afirmando: "La Generalitat necesita un nuevo tiempo" y que es vital que "no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie".

El ya expresidente apeló a la "responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir un nuevo jefe del Consell, y reconoció que su decisión tiene una profunda raíz personal: "Ya no puedo más", y "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables" para él y su familia.

Mazón vinculó directamente su dimisión a las secuelas del "tsunami inimaginable" provocado por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) del pasado 29 de octubre, que devastó la provincia de Valencia.

El 'president' señaló que su figura se ha convertido en la "excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno" central, tanto por la "información errónea" del día de la catástrofe como por el retraso en las ayudas y la "pésima reconstrucción". Pese a ello, defendió que su gobierno autonómico "lo hemos hecho absolutamente todo" ante un reto sin precedentes.

La decisión llega tras un proceso de "reflexión personal" iniciado después del funeral de Estado por las víctimas, donde fue increpado por algunos familiares. Mazón admitió que es "momento de reconocer errores propios" y enumeró varios fallos cometidos durante la gestión de la crisis de la DANA: permitir que se generaran bulos, no pedir la Declaración de Emergencia Nacional (reconociendo que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenía razón al aconsejárselo), su "ingenuidad manifiesta" al creer que una recepción amable al Gobierno central aceleraría la ayuda y, sobre todo, mantener la agenda de ese día.

"Sé que cometí errores, voy a vivir con ellos toda mi vida, he pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o mala fe", sentenció Mazón, quien esta mañana mantuvo "conversaciones" con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y agradeció el apoyo del Rey Felipe VI y la Reina.

Por su parte, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia, Isabel Blanco, ha manifestado el "respeto" del Ejecutivo autonómico a la decisión del presidente de la Generalitat Valenciana de presentar su dimisión. "Respeto como no puede ser de otra manera" ha aseverado la vicepresidenta de la Junta.

Blanco no ha hecho más valoraciones ante el anuncio de dimisión de Carlos Mazón ni ha realizado más valoraciones.