Los casos de gripe aumentan en España y superan niveles de los dos últimos años para esta fecha

La tasa de gripe ha experimentado un notable aumento en la última semana hasta situarse en 20,3 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 16,7 casos de la semana previa, según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Esta cifra no solo supera la de la semana anterior, sino que también excede los niveles registrados en la misma fecha de los dos años anteriores (8,5 casos en 2024 y 9,8 en 2023), aunque es inferior a los 24,5 casos registrados en 2022. Los datos, correspondientes a la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre, revelan que el síndrome gripal ya ha alcanzado el umbral de epidemia, aunque la transmisión es calificada como de "intensidad baja".

El informe del ISCIII destaca que la gripe está afectando especialmente a la población infantil. Por franjas de edad, los niños lideran los casos: se registran 37,9 casos por cada 100.000 habitantes en niños de entre uno y cuatro años, y 21,9 casos entre los menores de un año. El grupo comprendido entre los cinco y 19 años también presenta una incidencia elevada, con 23,5 casos.

En términos más amplios, la tasa de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), que incluye gripe, COVID-19 y bronquitis/bronquiolitis, también ha superado el umbral epidémico con una intensidad "baja", alcanzando los 442,9 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 419,8 de la semana anterior. Dentro de este conjunto, los casos de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años han sufrido un ligero incremento, situándose en 244,7 casos por cada 100.000 habitantes. En contraste, la tasa de COVID-19 ha disminuido, registrando 6,3 casos por cada 100.000 habitantes (frente a los 8,9 de la semana previa).

Respecto a la vigilancia en hospitales, la tasa de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) se ha situado en 10,4 casos por cada 100.000 habitantes, mostrando un ligero descenso. Sin embargo, la hospitalización específica por gripe ha ascendido a 1,1 casos por cada 100.000 habitantes. Los casos hospitalizados por gripe presentan un 22,9% de neumonía, un 5,2% de admisión en UCI y un 2,7% de letalidad desde el inicio de la temporada. La tasa de hospitalización por COVID-19 ha sido de 0,4 casos, mientras que la hospitalización por VRS se ha situado en 0,2 casos. El informe también señala que las estimaciones del modelo MoMo observaron 8.393 fallecimientos en la semana 44 de este año, superando los 8.032 esperados para ese periodo en España.