Un cercanías acaba golpeado al caerse la pared de un túnel en Asturias

Un tren de cercanías ha sufrido un leve accidente en la tarde de este jueves en Asturias.

Tal y como ha informado El Comercio, pocos minutos antes de las 17:00 horas el vehículo, que circulaba hacia Olloniego, sufrió un accidente en el túnel del Padrún.

Según informa este medio por declaraciones del propio maquinista, una pared del túnel se había venido abajo y el ferrocarril ha colisionado con los restos, dañando su carrocería.

Afortunadamente, el maquinista pudo detener el tren, comprobando que los pasajeros se encontraban bien y que el vehículo podía seguir circulando con seguridad.

Adif ha informado a través de sus redes sociales que ha cortado el tráfico ferroviario entre Ablaña y Olloniego.