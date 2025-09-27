¡Ciencia gratis para todos!: fin de semana con cientos de actividades por toda España

Más de 200 actividades, desde escape rooms genéticos hasta talleres de fondos marinos, invaden el país.

Este fin de semana, la ciencia abandona los laboratorios para tomar las calles y centros culturales de toda España. La Noche Europea de los Investigadores, una iniciativa de la Comisión Europea que se celebra simultáneamente en casi 400 ciudades, ofrece cientos de actividades gratuitas con el objetivo de acercar la labor investigadora a la ciudadanía y demostrar su impacto en nuestra vida diaria.

Promovida en España por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el evento de este sábado 27 de septiembre es una oportunidad única para el público de todas las edades de convertirse en científico por un día.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es uno de los grandes protagonistas, con más de 200 actividades organizadas en diez comunidades autónomas. La programación es tan variada como fascinante:

Exploración Marina: En Cádiz, el Instituto Español de Oceanografía y el ICMAN-CSIC organizan talleres para explorar fondos marinos y conocer el impacto de las corrientes oceánicas.

Ciencia en Valencia: En los Jardines de Viveros de Valencia, habrá talleres sobre biología vegetal, celular y bacterias, además de juegos cuánticos y actividades con aceleradores de partículas.

Islas y Macaronesia: Especialistas del Centro Oceanográfico de Canarias (IEO-CSIC) participan en la Feria de las Vocaciones Científicas, uniendo geografías de Azores, Gran Canaria, Madeira y Tenerife.

Sostenibilidad y Juego: En Galicia se ofrecerán talleres sobre pesca sostenible y escape rooms científicos.

La ciencia también se centra en la salud y el medioambiente. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) organiza en Majadahonda un circuito científico con paradas sobre microbiología, resistencias antibióticas, envejecimiento saludable y vacunas. Por su parte, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) organizan stands interactivos, extracciones de ADN y un escape room genético.

En Madrid, la Dehesa de la Villa acoge la feria Ciencia en el parque, un laboratorio al aire libre sobre energía y nuevas tecnologías.

Las tecnologías solares serán las protagonistas en Almería, donde la Plataforma Solar ofrecerá demostraciones bajo el lema 'Reutiliza, desala y reduce', mostrando cómo combatir el estrés hídrico con soluciones innovadoras para limpiar y desalar agua.

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) se suma a la fiesta en Madrid con una 'Acampada en el Museo' y una 'Yincana Científica', además de actividades temáticas sobre aves y colecciones científicas.

Las universidades también se involucran. Es el caso del CEU, que bajo el lema 'Science for all', abrirá sus laboratorios en un programa con más de 20 actividades que van desde el uso de la Inteligencia Artificial en la salud hasta los últimos avances en edición genética y la conexión entre arte urbano y ciencia.