Cinco bebés hospitalizados por consumir posiblemente de leche infantil contaminada con una toxina

Cinco bebes habrían sido hospitalizados, y otros tres han sufrido vómitos y problemas gastrointestinales, por la posible contaminación de la leche infantil que han consumido con una toxima cereulida, según ha adelantado El País y que ha comunicado el boletín de alertas del Centro Europeo para el Control de Enfermedades. Las autoridades sanitarias están investigando el origen de la contaminación ya que aseguran que no ha podido confirmarse mediante estudios de laboratorio pero se sospecha que los cuadros gastrointestinales tiene relación con la presencia de una toxina en la leche infantil. De hecho, desde la AESAN se han enviado varias alertas en el último mes por la presencia de cereulida en varios lotes de leches infantiles.

En concreto, la alerta está activada en 10 lotes de leches de fórmula, las dos últimas entraron en la lista el pasado 6 de febrero y todas corresponden a la marca Almiron y Bledina. Las empresas fabricantes están retirando estos lotes de los canales de distribución, por lo que se ha recomendado a los consumidores que no utilicen estas leches si ya las han adquirido.

La cereulida es una toxina que provoca vómitos producida por la bacteria Bacillus cereus y Bacillus weihenstephanensis. Es resistente al calor, al ácido y a las enzimas digestivas, lo que le permite sobrevivir a los procesos de cocción y al tracto digestivo. Causa intoxicaciones alimentarias graves, caracterizadas por vómitos y náuseas rápidas (30 min - 6 horas), y es especialmente peligrosa en alimentos como arroz, pastas y leche de fórmula.