La CNSE pide "apoyo real" contra la discriminación del colectivo: "Ser persona sorda no debería implicar más abandono"

LA CNSE celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas, del 22 al 28 de septiembre. - CNSE

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha reclamado que las lenguas de signos sean promovidas en todo el territorio con "apoyo institucional real", como ha puesto de manifiesto en un documento con motivo de la Semana Internacional de las Personas Sordas, que se celebra del 22 al 28 de septiembre.

En su manifiesto, la CNSE expone que las trayectorias vitales de estos ciudadanos son "más difíciles que las del resto". "Aulas que no nos incluyen. Entornos laborales que nos cierran las puertas. Consultas médicas donde no podemos comunicarnos. Ser una persona sorda no debería implicar más obstáculos, ni más esfuerzo, ni más abandono", lamenta.

En este sentido, la CNSE ha pedido que las lenguas de signos estén presentes "en todos los ámbitos", que se garantice su transmisión intergeneracional y que sean promovidas en todo el territorio con "apoyo institucional real".

Asimismo, ha defendido que el "reconocimiento y protección" de las lenguas de signos "no solo beneficia a las personas sordas, sino que fortalece la cohesión social, impulsa la diversidad cultural y refuerza los valores democráticos". "Un país que ignora sus lenguas se empobrece", ha señalado.

"Queremos ser vistas como ciudadanas de pleno derecho, hombres y mujeres capaces y con aportaciones valiosas", ha asegurado para añadir que la libertad "no es libertad" si no pueden ser ellos mismos.

La Semana Internacional de las Personas Sordas es una celebración ideada por la WFD, organización que representa a unas 70 millones de personas sordas en todo el mundo. Este año, el lema elegido para conmemorar esta efeméride es 'No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de signos', en alusión al reconocimiento, la promoción y la protección que las lenguas de signos merecen.

Uno de los días más destacados de esta semana tendrá lugar el 23 de septiembre, Día Internacional de las Lenguas de Signos. Una fecha que Naciones Unidas declaró oficialmente en 2017 para reivindicar las lenguas de signos como parte de la diversidad lingüística y cultural de los distintos países y garante de sus derechos.

Con motivo de esta jornada, líderes de diferentes nacionalidades apoyarán a través de vídeos signados la máxima 'No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de signos', mientras que edificios emblemáticos de los cinco continentes se sumarán al reto 'Blue Light for Sign' e iluminarán de azul sus fachadas en reconocimiento a estas lenguas.

Por su parte, el sábado 27 de septiembre, se celebrará en España el Día Internacional de las Personas Sordas. La CNSE ha explicado que esta jornada servirá al colectivo "para reivindicar sus derechos y celebrar la lengua de signos, la diversidad, la unidad asociativa y la cultura de la comunidad sorda". Para ello, está previsto que federaciones y asociaciones de personas sordas de la red asociativa CNSE desplieguen por todo el país un amplio programa de actividades.