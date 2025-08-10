La combinación de dos tipos de pólipos intestinales aumenta drásticamente el riesgo de cáncer

Un estudio reciente ha revelado una conexión crítica entre la presencia simultánea de dos tipos de pólipos intestinales y un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. La investigación, llevada a cabo por la Universidad Flinders y el Centro Médico Flinders, fue publicada en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology y es ahora recogida por EuropaPress.

El cáncer de intestino es el segundo más mortal en el mundo. La mayoría de estos cánceres comienzan como pólipos benignos, crecimientos en la pared intestinal. Sin embargo, los investigadores han descubierto que cuando dos tipos específicos, los adenomas y los pólipos serrados, coexisten, el riesgo aumenta considerablemente.

El estudio analizó más de 8.400 registros de colonoscopias y encontró que las personas con ambos tipos de pólipos tenían hasta cinco veces más probabilidades de desarrollar cambios precancerosos avanzados en comparación con aquellas que solo tenían un tipo.

Según Molla Wassie, autor principal del estudio, casi la mitad de los pacientes con pólipos serrados también tenían adenomas, lo que sugiere que este grupo de alto riesgo podría ser más común de lo que se pensaba. "Nuestros hallazgos respaldan la creciente evidencia internacional de que estos dos tipos de pólipos podrían representar vías de cáncer separadas que pueden estar activas al mismo tiempo, lo que hace que la detección temprana y el monitoreo regular sean aún más importantes", explica Wassie.

El estudio también sugiere que los pólipos serrados pueden progresar a cáncer más rápidamente que los adenomas, lo que subraya la necesidad de guías de vigilancia personalizadas. La experta recomienda que las personas mayores de 45 años o con antecedentes familiares de problemas intestinales consulten a su médico para realizarse revisiones.