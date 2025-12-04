Confirmados cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes de Cerdanyola del Vallès

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha detectado cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes, lo que eleva a 13 el total de positivos registrados hasta ahora en Cataluña, según ha informado Europa Press.

Estos contagios, al igual que los anteriores, se han localizado en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), donde continúa el seguimiento intensivo tras la aparición del primer foco.

Además de los positivos confirmados, se han analizado otros 37 jabalíes encontrados muertos en la zona y en sus alrededores, todos ellos con resultado negativo, tal y como recoge también Europa Press.

Los servicios veterinarios oficiales de Cataluña siguen realizando controles y toma de muestras en las 39 granjas situadas dentro del área afectada, que por el momento continúan libres de la enfermedad, según las mismas fuentes.

Tanto el Ministerio como la Generalitat han vuelto a pedir que se mantenga un alto nivel de alerta y se refuercen las medidas de bioseguridad en las explotaciones y en las poblaciones de jabalíes, con el fin de evitar cualquier posible expansión del virus.