Confirman el fallecimiento de David Cordón, padre del canterano del Getafe 'Davinchi', en el accidente ferroviario de Adamuz

El Real Club Recreativo de Huelva y el Getafe C.F confirman, según recoge la Agencia Europa Press, el fallecimiento de David Cordón, padre del jugador canterado del Getafe 'Davinchi'.

El jugador viajaba en uno de los trenes implicados en el trágico accidente de este domingo en Adamuz.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales se subraya que "David era un recreativista de cuna, llegando a ser uno de los mejores deportistas que ha dado nuestra ciudad. Le mandamos todo nuestro apoyo a la familia de David en estos momentos tan duros. Hoy el cielo es más albiazul. Descanse en paz".

Cordón jugó en el Zamora Club de Fútbol y en el Villaralbo.