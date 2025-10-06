El Congreso analiza este martes los fallos de las pulseras para maltratadores en un debate marcado por la exigencia de responsabilidades

La fachada del Congreso de los Diputados iluminada de color morado, a 25 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores vuelven este martes al Congreso, donde la Comisión de Igualdad debatirá y votará distintas iniciativas parlamentarias. El punto más destacado será la proposición no de ley presentada por el Partido Popular, que reclama una auditoría urgente sobre el sistema Cometa, encargado de la gestión de estos dispositivos, tras las advertencias de la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024 sobre absoluciones vinculadas a errores en su funcionamiento.

El PP responsabiliza directamente a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a quien pide el cese por lo que califica de “gestión negligente” que habría dejado desprotegidas a miles de mujeres víctimas de violencia de género y sexual. Además, exige al Gobierno publicar de forma inmediata datos detallados sobre las incidencias: número de víctimas afectadas, procedimientos abiertos, tipología de los fallos, duración de las incidencias y protocolos de respuesta.

La agenda de la Comisión de Igualdad también incluye una propuesta del PP para la creación de un plan de ayudas destinado a facilitar la reincorporación laboral de mujeres tras una excedencia por cuidado de hijos o familiares.

Por su parte, Sumar defenderá la reforma de la Ley de Memoria Democrática para reconocer como víctimas a las jóvenes internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, institución activa hasta 1985. Los socialistas impulsarán iniciativas contra prácticas machistas en fiestas populares y a favor de la protección de las mujeres gitanas, mientras que Vox pedirá la derogación de la Ley Trans.