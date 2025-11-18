El Congreso vota este martes rebajar la edad penal a 12 años y endurecer las penas a menores

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará este martes la proposición de ley presentada por Vox que busca reformar la Ley del Menor del año 2000 con el fin de rebajar la edad penal de los 14 a los 12 años.

La iniciativa legislativa propone sancionar "con más firmeza y eficacia" los delitos cometidos por menores de 18 años, aumentar la duración de los internamientos para delitos graves y endurecer las medidas de prestación de servicios a la comunidad. En cuanto a la duración de las medidas, el texto establece que el internamiento en régimen cerrado podrá alcanzar entre tres y ocho años para menores de entre 12 y 15 años, y entre cinco y doce años para los de 16 o 17 en casos de delitos muy graves como homicidio o agresiones sexuales.

Una de las modificaciones más destacadas es que el texto eleva los máximos de internamiento hasta diez años para menores de 16 años y quince años de reclusión para mayores de esa edad en casos de múltiples delitos graves. Además, se busca endurecer el régimen disciplinario en los centros de internamiento y sustituir toda referencia a la palabra 'falta' por 'delito leve'.

Respecto a los menores de origen extranjero, la propuesta de Vox establece la medida de expulsión ordinaria, revocando la nacionalidad española a quienes la hubieran adquirido. La sentencia judicial sería título suficiente para la expulsión, que podría ejecutarse incluso si los padres o representantes legales del menor residen en territorio español.

En la exposición de motivos, Vox argumenta la necesidad de la reforma por el crecimiento de la delincuencia pre-adolescente y adolescente, que achaca a un "deterioro moral y social" y a la "proliferación de nuevas figuras delictivas, importadas junto con la inmigración ilegal".