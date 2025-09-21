El Congreso vota la reprobación de la ministra de Igualdad por fallos en las pulseras antimaltrato

Archivo - Imagen de recurso de la fachada del Congreso de los Diputados.

El Pleno del Congreso votará este miércoles la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras los fallos informáticos en las nuevas pulseras antimaltrato, que impidieron durante un periodo indeterminado el seguimiento de hombres condenados por violencia machista.

La moción, presentada por el PP, solicita además al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese “inmediato” de Redondo y reclama al Ejecutivo que actualice los datos sobre excarcelaciones y reducciones de condena derivadas de la llamada ‘ley del sólo sí es sí’.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, calificó de “increíble” que la ministra considerara “poco” el riesgo para 47 mujeres afectadas por la desprotección de las pulseras y subrayó que la negligencia del Ministerio ha sido “absoluta”.

La Fiscalía General del Estado alertó sobre la “potencial desprotección de las víctimas” y un aumento de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios. Además, María Ángeles Carmona, ex presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, indicó que advirtió a la ministra en enero de 2024 sobre el fallo sin que se tomaran medidas.

La oposición buscará el apoyo de los socios del Gobierno para aprobar la moción y aumentar la presión sobre la titular de Igualdad.