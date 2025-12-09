El Consejo de Ministros formaliza el nombramiento de la salmantina Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de la salmantina Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, cuyo cese se formalizó también en la reunión del Ejecutivo. El procedimiento para su designación dio comienzo el pasado 25 de noviembre, a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Tras la aprobación de su nombramiento, Peramato deberá prestar juramento o promesa ante el Rey y, posteriormente, tomar posesión del cargo ante el pleno del Tribunal Supremo, último paso para asumir oficialmente la jefatura del Ministerio Fiscal.

Una trayectoria sólida con raíces en Salamanca

Peramato, fiscal de carrera con 35 años de ejercicio, cuenta a sus espaldas con una amplia experiencia y, según refieren fuentes del Gobierno que recoge ICAL, “goza del reconocimiento unánime de los operadores jurídicos”. Hasta ahora desempeñaba el cargo de fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, además de ser fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Natural de Salamanca y licenciada en Derecho por la USAL, ingresó en la Carrera Fiscal en 1990, tras ejercer como secretaria judicial excedente. Su trayectoria la llevó por diferentes destinos,Tenerife, Valladolid y Barcelona, antes de incorporarse a la Fiscalía Provincial de Madrid.

En mayo de 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia sobre la Mujer, área en la que consolidó buena parte de su carrera. En 2010 pasó a ser fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, y en 2018 se incorporó como fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

Su ascenso continuó en 2021, cuando fue promovida a fiscal de Sala y designada Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Finalmente, en enero de 2025, el Real Decreto 17/2025 la situó al frente de la Fiscalía del Tribunal Supremo (Sección Penal), paso previo a su actual elección como máxima responsable del Ministerio Fiscal.