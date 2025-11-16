Consumo lanza un algoritmo "pionero" basado en microdatos reales para multiplicar la detección del juego problemático

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado el desarrollo de un nuevo algoritmo basado en microdatos reales para mejorar la detección de conductas adictivas y patrones de juego problemático.

El mecanismo fue presentado durante el I Congreso Internacional de Juego, celebrado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid, y se considera una "herramienta revolucionaria" para las políticas públicas.

El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, destacó la importancia de aplicar la tecnología al bienestar social. Barragán definió el algoritmo como fundamental para el "desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia científica" y para la protección de las personas en riesgo de juego problemático y sus familias.

El Ministerio ha detallado que el algoritmo toma como referencia los microdatos que reflejan el comportamiento real en plataformas de juego de personas diagnosticadas médicamente con trastorno de juego. Posteriormente, modeliza estos datos para poder identificar el riesgo en personas que juegan online.

Consumo califica este mecanismo como "pionero" en detección precoz, dado que, hasta ahora, los operadores desarrollaban sus propias herramientas de forma autónoma, sin homogeneidad ni datos sobre su eficacia, lo que resultaba en una detección media de solo el 3% de las personas con riesgo. Según los cálculos del Ministerio, esta nueva herramienta aumentaría el porcentaje de detección hasta en 10 puntos, es decir, alrededor del 13%, gracias a la eficacia del modelo basado en datos reales y a su capacidad para homogeneizar los mecanismos que deberán usar obligatoriamente todos los operadores.

El uso de este mecanismo continuará el procedimiento normativo habitual, que implica su obligatoriedad para todos los operadores de juego, tal como ya se preveía en el Real Decreto 176/2023, de 14 de marzo, que desarrolla entornos de juego más seguros.

El ministro Pablo Bustinduy enfatizó que el objetivo es poner la tecnología al servicio del "bien común" y garantizar "entornos de juego seguro", especialmente para la población joven y vulnerable y advirte que existe un modelo de negocio que "explota la vulnerabilidad para extraer rentas y riquezas", afectando especialmente a las clases trabajadoras y jóvenes. "Este Gobierno quiere que la tecnología sirva al bien común, no para acumular en unas pocas manos cantidades cada vez más obscenas de dinero", concluyó.