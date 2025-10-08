Convocado el concurso nacional 'Una Constitución para todos' para alumnos de centros no universitarios

Archivo - Dos agentes de la Policía Nacional observan la Constitución - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha convocado el concurso nacional 'Una Constitución para todos', correspondiente al año 2025, destinado al alumnado de los centros docentes españoles que impartan enseñanzas no universitarias y que desarrollen trabajos sobre la Constitución Española.

El objetivo de este certamen, cuya convocatoria estará abierta hasta el próximo 22 de octubre, es estimular y promover la reflexión acerca del valor, la importancia y el papel que juega en la vida cotidiana la Carta Magna, según ha informado el Ministerio.

Los trabajos, que se han dividido en cinco modalidades en función de la etapa y el curso (1º y 2º de Primaria; 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria; ESO, ciclos formativos de Grado Básico, Educación especial y Educación Adultos; Bachillerato, ciclos formativos de Grado Medio, y enseñanzas de Régimen Especial y ciclos formativos de Grado Superior), podrán presentarse en tres formatos diferentes: relato o poesía, proyecto con el lenguaje de programación Scratch, o vídeo que siga el formato bibliotráiler.

En cuanto al relato o poesía, deberá tener un máximo de 100 líneas, las páginas deberán estar numeradas y redactadas a una cara, en tamaño A4, con un interlineado sencillo y utilizando el tipo de letra Arial tamaño de 11 puntos.

En cada redacción deberá constar el nombre del alumno, el curso educativo y el nombre del centro. Se presentará en formato PDF y la capacidad máxima será de 5 MB para cada uno de ellos. El proyecto con el lenguaje de programación Scratch, deberá contener al menos algún bloque de programación de movimiento, apariencia, sonidos y eventos.

Además, deberá contener imágenes (3 fondos y 4 imágenes entre objetos y disfraces) y sonidos (1 o más pistas o clips de audio originales o tomadas de la biblioteca de Scratch o cualquier otra fuente).

El vídeo deberá tener una duración de entre 30 y 90 segundos, créditos incluidos, y en él se usarán técnicas como stop motion, dibujos animados, o animación por ordenador, entre otras. El formato de los vídeos puede ser AVI, MP4 o MPEG.

Los trabajos serán individuales y solo se puede presentar un trabajo por alumno. Cada centro podrá presentar, como máximo, un trabajo por cada formato, en cada una de las modalidades, correspondientes a las etapas educativas impartidas en el centro.

Se convoca un premio por modalidad y formato. Se otorgará un premio en especie para cada modalidad y formato, por un importe máximo de 1.500 euros (destinándose en total 22.500 euros a premios en especie), y un diploma acreditativo del conocimiento y significado de la Constitución.

Para la asistencia a la entrega de premios, el Ministerio aportará, como máximo, la cuantía de 37.500 euros en especie, destinados a alojamiento, viaje y manutención de los ganadores, acompañados de sus progenitores/tutores legales y del director del centro educativo. La financiación total del concurso asciende a 60.000 euros.