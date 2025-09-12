CSIF denuncia un déficit de 44.442 docentes y propone movilizaciones en defensa de la educación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado sobre la situación de la escuela pública, que, según el sindicato, inicia el curso escolar 2025-2026 con un déficit de 44.442 docentes y una interinidad del 32,41%. Ante este panorama, el sindicato ha hecho un llamado a la unidad sindical para convocar movilizaciones y exigir reformas estructurales.

CSIF denuncia que, desde 2009, la inversión del Estado en educación ha disminuido considerablemente, con un gasto de 180 euros menos por alumno y 6.700 euros menos por docente. El sindicato también critica el despido de 255.137 profesores durante el verano, lo que agrava la precariedad del sector.

Un "malestar creciente" en las aulas

Para CSIF, el inicio de curso está marcado por "ratios elevadas, clases sin refuerzos, falta de recursos, inestabilidad de plantillas y conflicto laboral". El sindicato asegura que el "malestar docente en todas las comunidades autónomas es creciente" y destaca que los datos de la OCDE confirman que el "panorama educativo es preocupante".

El sindicato ha anunciado que el próximo 23 de septiembre se reunirá con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para exigir la creación de un Estatuto Docente y la firma de un pacto de Estado que "mejore la educación pública y aporte estabilidad al sistema educativo".