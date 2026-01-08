El Estado decidirá la indemnización a las víctimas de abusos sexuales y la Iglesia lo pagará

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia Española de Religiosos. Europapress

El Gobierno de España y la Iglesia se han reunido durante la mañana de este jueves, 8 de enero, en torno a uno de los temas más polémicos de los últimos años, los abusos sexuales de la iglesia, con el fin de reparar el daño causado a todas las víctimas españolas.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia Española de Religiosos, ha llegado a un acuerdo que ha explicado el representante del Gobierno: “El Estado decide la reparación y la indemnización, la Iglesia católica la paga”, en declaraciones recogidas por Europapress.

Por otro lado, también se ha detallado que el acuerdo establece un punto clave que consiste en un sistema mixto con participación de las propias víctimas y reparaciones económicas y de cualquier ámbito a cargo de la Iglesia.

Si no se quisiera llegar a un acuerdo entre ambas instituciones, en última instancia será la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo la que haga la resolución definitiva, según ha apuntado Bolaños.

De este modo, se consigue un objetivo histórico en España para las víctimas de abusos sexuales, que es “saldar una deuda histórica y moral con las víctimas de abusos” que han sufrido “décadas de silencio, ocultamiento y daño moral”.

Además, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha revelado que la Iglesia católica española ha pagado "casi dos millones de euros" en indemnizaciones a víctimas de abusos.