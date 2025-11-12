“Décimo enmarcado”: este es el anuncio de la Lotería de Navidad 2025 que te lleva al pasado

Vero y Max son dos personas que en el rastro encuentran un décimo muy especial. Al inspeccionar la primera de ellas en internet, descubre que fue premiado hace 30 años con un quinto premio, lo que le lleva a buscar al dueño del mismo.

A través de la búsqueda de esa persona, se convierte en el hilo conductor de la historia que llevará a la pareja a encontrar a esa persona y así brindarle ese décimo perdido años atrás.

De este modo, se descubrirá una de las grandes prioridades familiares a tener en cuenta en el día a día, hallando así el lugar en el que se encuentran las grandes alegrías.