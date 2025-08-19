Declarado el 20 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la declaración del 20 de agosto como el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias. La fecha coincide con el aniversario de la tragedia del vuelo JK5022 de Spanair, que en 2008 costó la vida a 154 personas, siendo el accidente aéreo más grave de la historia reciente de España.

Con esta decisión, el Gobierno atiende una recomendación de la Comisión de Investigación del accidente y una petición de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, que durante años ha reclamado este reconocimiento. La medida busca honrar la memoria de las víctimas y sus seres queridos, así como reforzar el compromiso del Estado con la seguridad aérea y la asistencia a los afectados.

La tragedia del 20 de agosto de 2008 supuso un punto de inflexión que llevó a importantes cambios normativos a nivel nacional e internacional en materia de aviación civil.

Además de la conmemoración, el acuerdo establece que el Gobierno promoverá diversas actividades en los ámbitos público y privado para dar contenido a la celebración. Este paso consolida el papel de España como referente en la atención a las víctimas, un compromiso ya demostrado con la organización en 2021 del primer Simposio sobre la Asistencia a las Víctimas de Accidentes de Aviación. Este evento internacional, organizado en colaboración con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), sirvió de base para que, en 2022, la OACI declarase el 20 de febrero como el Día Internacional para la Conmemoración de las Víctimas de Accidentes de Aviación y de sus Familias.