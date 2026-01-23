Un defecto de fábrica del carril de las vías, principal hipótesis del descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz

El ministro Óscar Puente ha vuelto a comparecer ante los medios de comunicación en la tarde de este viernes 23 de enero donde ha informado de que la hipótesis que coge mayor fuerza sobre el por qué del descarrilamiento del tren Iryo, es el posible defecto de fábrica del carril de las vías, por eso ya ha ordenado la revisión de todos los lotes fabricados e instalados en las vías. Esta hipótesis surge a raíz del informe preliminar publicado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Adif), en el que se sostiene que el carril ya estaba fracturado cuando pasó el Iryo que descarriló.

No obstante, el ministro, junto con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha defendido que el fabricante de esos carriles, ArcelorMittal, es una empresa "puntera" que fabrica prácticamente el 100% de las vías del país y que, además, lo hace en España. También han dejado claro que si se derivase alguna responsabilidad, los servicios jurídicos de Adif determinarían las acciones a tomar, aunque ha precisado que "se están adelantando cosas" y que, por el momento, solo son hipótesis.

Respecto a la soldadura del carril, ha detallado que es la empresa Redalsa la que lo realiza, que tiene un 51% de su capital en manos de Adif. Sobre esta compañía, Marco de la Peña ha dicho que es "un referente en el mundo del tratamiento de las soldaduras y de la generación de barra larga de carril". Asimismo, las soldaduras fueron revisadas dos veces, en un primer momento todas y cada una de las usadas en esas vías, y en una segunda instancia a través de una revisión que seleccionó una muestra aleatoria del 30% de las soldaduras.

Por otra parte, Puente ha defendido que, tras la renovación que se realizó en esta línea, el tramo de Adamuz registró más revisiones de lo habitual, recibió todos los certificados de calidad, los maquinistas no reportaron ningún problema asociado a la infraestructura y los sistemas de prevención que detectan anomalías no superaron en ningún momento el nivel de alarma.