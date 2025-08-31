Defensa descarta, por ahora, el regreso de la mili a España frente a la decisión de Alemania que instaura un servicio militar voluntario frente a la amenaza rusa

El gobierno alemán ha dado un paso histórico al aprobar un proyecto de ley para reintroducir el servicio militar voluntario, una medida que busca reforzar sus Fuerzas Armadas ante la creciente tensión geopolítica con Rusia. Sin embargo, en España, la respuesta de las autoridades es clara: no hay planes de recuperar la 'mili'.

La iniciativa alemana, impulsada por el canciller Friedrich Merz, permite que jóvenes se alisten de forma voluntaria. Aunque el servicio no es obligatorio en tiempos de paz, el proyecto contempla la posibilidad de hacerlo vinculante en caso de necesidad, siempre con el respaldo del parlamento. El objetivo principal es engrosar las filas de las reservas militares y asegurar la capacidad de defensa del país. Esta decisión se enmarca en un contexto donde varios países europeos, como Letonia y Lituania, han optado por medidas similares tras la invasión de Ucrania.

Mientras tanto, en España, la postura oficial no ha cambiado. Fuentes del Ministerio de Defensa confirman a Europa Press que no se está considerando el regreso del servicio militar, que fue eliminado en 2001 bajo el gobierno de José María Aznar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado en varias ocasiones su rechazo a esta idea.

Actualmente, las Fuerzas Armadas españolas cuentan con cerca de 150.000 efectivos, complementados por más de 3.000 reservistas voluntarios listos para ser movilizados si fuera necesario. El Ministerio de Defensa tiene en marcha su propio plan de crecimiento, con el objetivo de incorporar 14.000 militares más en la próxima década. La apuesta del gobierno español se mantiene en un modelo de ejército profesional y moderno, alejado de la 'mili' que fue parte de la vida de varias generaciones.