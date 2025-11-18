Denuncian la venta a través de internet de muñecas sexuales con apariencia de niñas

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado formalmente ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la venta en la plataforma de comercio electrónico AliExpress de muñecas sexuales que presentan una clara apariencia infantil.

Según ha informado FACUA, aunque los anuncios no describen explícitamente a las muñecas para la masturbación masculina, las imágenes muestran rasgos aniñados y se utiliza una mano para sujetarlas por la barbilla, "remarcando el carácter sexual de las muñecas".

Las descripciones de los productos denunciados, cuyos precios oscilan entre 241 y 442 euros, incluyen expresiones como: "Cara linda e infantil"; "Boca se puede abrir" / "boca simulada"; "Apertura y cierre de barbilla"; "Cavidad oral simulada".

En uno de los modelos, se especifica que tiene un "cuerpo de aproximadamente 120 cm". Los técnicos de la asociación localizaron los artículos realizando búsquedas como "muñecas sexuales niñas", si bien las descripciones dentro de la plataforma AliExpress no aluden directamente a su carácter sexual.

FACUA ha confirmado que, si bien varios de los modelos han sido retirados de la plataforma tras la denuncia, otros aún permanecen a la venta. Una de las empresas comercializadoras a través de AliExpress es Changsha Qiushang Mingzhu Technology Co., Ltd., domiciliada en la provincia china de Hunan.

FACUA argumenta que la comercialización de estas muñecas vulnera la legislación española, específicamente la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual (Ley 10/2022) en su artículo 11 considera ilícita la publicidad que fomente o normalice las violencias sexuales contra mujeres, adolescentes, niñas y niños y la Ley General de Publicidad, cuyo artículo 3 declara ilícita la publicidad que coadyuve a generar violencia contra menores de edad.

Este caso se suma al ocurrido a principios de noviembre, cuando las autoridades francesas iniciaron un procedimiento legal contra Shein por la venta de muñecas similares, lo que obligó a la empresa a retirar los productos y suspender a los vendedores externos en Francia.

El asunto de la venta online de productos ilegales podría escalar a nivel europeo, ya que del 24 al 27 de noviembre, el pleno del Parlamento Europeo votará una resolución en Estrasburgo, previsiblemente pidiendo a la Comisión Europea una investigación para garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales.