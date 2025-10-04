Desaconsejan tomar 'Aspirina' para prevenir enfermedades cardiovasculares en mayores de 60 años

Un estudio liderado por el Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) ha desaconsejado iniciar tratamiento con 'Aspirina' para prevenir enfermedades cardiovasculares en personas mayores de 60 años con alto riesgo cardiovascular, informa el centro en un comunicado este jueves.

Publicado en la revista 'Journal of Clinical Medicine', el artículo confirma la utilidad de iniciar tratamiento con 'Aspirina' como prevención primaria en personas de entre 40 y 59 años, también con alto riesgo, aunque recomienda realizar una evaluación riesgo-beneficio en cada caso.

La investigación se ha basado en datos reales de más de 37.000 pacientes con alto riesgo cardiovascular atendidos en los centros de atención primaria de Cataluña entre los años 2006 y 2020, que no habían sufrido episodios cardiovasculares previamente.

Los resultados muestran que, mientras que en los pacientes más jóvenes (de entre 40 y 59 años) iniciar el tratamiento preventivo con aspirina reduce "significativamente" el riesgo de sufrir una enfermedad aterosclerótica cardiovascular, en los mayores de 60 años no se observa ningún beneficio protector.

"Al contrario, en este último grupo se detectó un aumento del riesgo de padecer úlceras y hemorragias gastrointestinales, unos efectos adversos que superan los posibles beneficios preventivos del ácido acetilsalicílico", señalan los investigadores.

La primera firmante del estudio, Lia Alves, destaca que se "aportan evidencias del mundo real en línea con las recomendaciones internacionales"; y el investigador principal, Rafel Ramos, aboga por potenciar hábitos saludables para prevenir las enfermedades cardiovasculares, antes que el tratamiento farmacológico.