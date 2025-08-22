Desarrollan una nueva formulación de quimioterapia más eficaz y con menos efectos secundarios

Un equipo de investigadores de la Universidad de Arizona ha desarrollado un nuevo método para administrar el fármaco quimioterapéutico paclitaxel, utilizado en el tratamiento de cánceres como el de páncreas y mama, que mejora su eficacia y reduce significativamente los efectos secundarios en tejidos sanos.

El trabajo, publicado recientemente en la revista científica Nature Cancer, presenta una innovadora formulación llamada Paclitaxome, que emplea nanovesículas —pequeñas burbujas lipídicas— para dirigir el fármaco de manera más precisa al tumor, aumentando su permanencia en el organismo y reduciendo su acumulación en órganos como el hígado o el bazo.

“El paclitaxel es un fármaco muy potente contra las células tumorales, pero su toxicidad limita su uso. Esta nueva plataforma permite que el medicamento llegue mejor al tumor y permanezca allí más tiempo, reduciendo los efectos secundarios”, explicó el doctor Jianqin Lu, líder del estudio y profesor en la Facultad de Farmacia R. Ken Coit.

Durante los ensayos preclínicos en ratones, el Paclitaxome superó en eficacia a versiones actuales del fármaco como Taxol y Abraxane, especialmente en modelos de cáncer de mama triple negativo y cáncer de páncreas avanzado. Además, la tecnología permitió diseñar combinaciones de fármacos más efectivas, como la unión con gemcitabina o carboplatino, que mejoraron el control tumoral y la supervivencia de los animales.

“Muchos fármacos quimioterapéuticos se eliminan rápidamente o se distribuyen en lugares no deseados. Con esta formulación, conseguimos que el medicamento actúe directamente en el tumor y tenga una mayor eficacia terapéutica”, señaló el coautor del estudio, el oncólogo Aaron Scott, de la Facultad de Medicina de la misma universidad.

Además de paclitaxel, los investigadores aplicaron esta tecnología a otros fármacos como la camptotecina, utilizada en el tratamiento del cáncer de colon, obteniendo igualmente buenos resultados en modelos preclínicos. Este hallazgo refuerza el potencial del sistema como una plataforma versátil para múltiples tipos de quimioterapia e incluso para terapias combinadas con inmunoterapia.

El equipo de investigación trabaja actualmente en la recopilación de más datos preclínicos con el objetivo de iniciar ensayos clínicos en humanos en el futuro próximo.

“Queremos que esta plataforma llegue a los pacientes que más lo necesitan. Puede aplicarse a muchos tipos de tumores y representa un avance real en la forma de administrar la quimioterapia”, concluyó el doctor Scott.